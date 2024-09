Parla il fidanzato di Chiara Petrolini non mi ero mai accorto che fosse incinta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - "La domanda che si fanno tutti è: 'Ma come fai a non accorgertene?', lei era normale, non cambiava mai. Dal giorno che ci siamo fidanzati fino all'ultimo non l'ho mai vista cambiata, non l'ho mai vista star male. Non si notava nulla, nè il seno, nè la pancia, nè il corpo, niente di niente. Neanche nei suoi atteggiamenti. Io immagino che all'ottavo, al nono mese avesse più paura che si potesse vedere la cosa o che comunque si potesse notare qualcosa, ma non notavi niente. Cambi d'umore? Era una maschera". Lo afferma ildiin esclusiva a 'Le Iene' su Italia 1. "Mi sono rivisto tutto quello che ha detto, ho ristudiato tutto e non torna ancora. Non riesco a spiegarmi come sia successo. Non avevamo rapporti protetti, lei diceva che prendeva la pillola, lo diceva a me e lo diceva alle sue amiche.