Nuoto Ceccon | Nadal il mio idolo Federica Pellegrini? Non rappresenta niente per me

(Di domenica 29 settembre 2024) Thomasha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, toccando vari temi a partire dal suo primo contatto con il mondo del: “Il mio primo ricordo è quando mi hanno buttato in acqua, avevo tre anni. Ho nuotato, cos’altro potevo fare? La prima volta nell’acqua alta ho avuto paura, poi ho scoperto che mi divertiva. La mia prima allenatrice? Anna, era severissima, mi gridava dietro. Aveva intuito che io avevo qualcosa in più visto che agli altri ragazzi non diceva. Poi è arrivato Alberto, un uomo buono che però quando si arrabbiava cacciava urli terribili“. Il nuotatore azzurro ha poi parlato dell’esperienza olimpica, a partire dal sonnellino diventato virale: “Nel villaggio olimpico faceva un caldo mostruoso e non riuscivo a dormire. Ero stanco, almeno in giardino sono riuscito a riposare un quarto d’ora.