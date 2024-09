Nel mercato delle pulci Vestiti e giochi vintage

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Ci sono collezioni di scarpe eda tavolo, carte Pokemon, fiori, oggetti riciclati o maglie da calcio. Queiche per misura o per gusto sono nell’armadio da anni e quei quadri che non trovano più spazio sui muripareti. Ma c’è anche chi si è divertito – è la storiadue bambine arrivate da Tirrenia e Marina di Pisa – a nascondere in uno scatolone tra i giornali degli oggetti da pescare a sorpresa. Il Car Boot, il mercatino di vendita e scambio dell’usato organizzato da Ecofor ieri nel parcheggio del Teatro Era, in via del Gelso, ha visto la partecipazione di tanti venditori e altrettanti curiosi in cerca di affari. Oltre 100 novelli ed improvvisati commercianti che hanno aperto il proprio bagagliaio per mettere in vendita davvero di tutto. Per tanti è stata la prima volta, per qualcuno potrebbe diventare un lavoro.