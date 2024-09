Musica Viaggio nella liederistica dell’Ottocento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) "De Kadenzen-undi fine Ottocento’. Questo il titolo del recital, davvero insolito e straordinariamente avvolgente, che si è svoltoSala delladel Noa di Massa nell’ambito del programma dei ’Donatori di’ per l’Oncologia diretta da Andrea Mambrini. I protagonisti di questa esibizione – il baritono forlivese Gianandrea Navacchia e il pianista ravennate Marco Santhià – hanno letteralmente stupito tutti i presenti con un programma ricchissimo di lied. Queste canzoni, come hanno simpaticamente evidenziato i due musicisti, rappresentavano il ’Festival di Sanremo’ di due secoli faGermania del romanticismo ottocentesco. Ladei lied, accompagnata da titoli evocativi, ha il potere di trasportare chi ascolta in una dimensione metafisica.