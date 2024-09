Mondiale per club 2025 | la Fifa svela i 12 stadi Usa che ospiteranno le partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Lahato i 12negli Stati Uniti cheledelWorld Cup, torneo che vede ai nastri di partenza le 32 migliori squadre del pianeta. La competizioni comincerà domenica 15 giugno e terminerà domenica 13 luglio con la finale del MetLifeum di New York (NJ), lo stessoo in cui si disputerà la finale dei Mondiali del 2026. “Il calcio è lo sport più seguito al mondo. Nelinaugurerà una nuova era nella storia del calcio pergrazie alla più grande, inclusiva e meritocratica competizione persu scala globale, che andrà in scena proprio qui negli Stati Uniti” ha dichiarato il presidenteGianni Infantino durante il Global Citizen Festival, in scena a Central Park, New York.