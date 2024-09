Manchester United ten Hag | Senza l’espulsione avremmo potuto recuperare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Il tecnico del, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa dopo la debacle interna contro il Tottenham: “Abbiamo avuto un brutto inizio di partita, abbiamo fatto molti errori nel possesso palla e siamo stati dominati. Sul pressing avversario non abbiamo preso le scelte giuste e questo ci ha portato a non uscire bene. Abbiamo avuto occasioni per, ma poi il cartellino rosso ha cambiato la partita. Non credo che sia stato un episodio da cartellino rosso. Il punteggio lì era solo 1-0,rimontare e ha avuto un grande impatto sulla partita“. Il manager olandese ha poi aggiunto: “Il nostro primo tempo non è stato buono, non è possibile che un giocatore possa dribblare tutta la nostra difesa e fare gol. Bisogna fermarlo prima. Ho chiarito prima della partita come dobbiamo difendere.