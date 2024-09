Malattie infettive Pisa al maxi quiz a Los Angeles | Unica italiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) A colpi di risposte. Rappresenterannoe l’Italia in una competizione scientifica internazionale tra università a Los. Sono tre specializzandi del nostro ospedale. La Scuola di Specializzazione indisarà l’in California per una gara che si terrà il 19 ottobre al termine dei tre giorni congressuali. Un modo per incentivare il confronto su un settore così importante della medicina, soprattutto dopo gli anni del Covid quando i sanitari che lavorano in questo settore sono stati davvero in prima linea. Al Congresso della Infectious Diseases Society of America (IDSA), IDWeek saranno presenti gli atenei di maggior prestigio e fama mondiale. La notizia della scelta ricaduta suè arrivata tempo fa e adesso è tutto pronto.