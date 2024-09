L' ex Spice Girl surriscalda la passerella parigina | abiti sensuali spacchi vertiginosi e un tocco rock

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 28 set. (askanews) – A Parigi nel parco dello Chateau de Bagatelle, nel Bois de Boulogne, sfilata per presentare la collezione primavera-estate 2025 di Victoria Beckham. Ine giochi di trasparenze. PFW PE25: In e Out dallo Street Style guarda le foto L’ex-cerca di scardinare la sua immagine troppo classica ed elegante con tailleur femminili “strappati” sulle spalle o “spaccati” lungo la gamba, come se le forbici avessero preso il sopravvento. La versione in nylon della trasparenza veste la sera, con il babydoll dress in raso, in verde mela o prugna.