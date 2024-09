Incidente oggi | ragazza pesarese di 21 anni muore a Cesena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Non si ferma la lunga scia di sangue con morti in moto che hanno listato a lutto le stradeti in questa estate e inizio autunno. L'ultimomortale si è verificato intorno alle 15.30 nel tunnel della secante ain direzione nord. A perdere la vita è stata una giovanissimadi appena 21, originaria di Pesaro, che sembra che ora vivesse nelte e che viaggiava sulla moto alla cui guida c'era un giovane 27enne ditico che è rimasto illeso. La giovane 21enne è stata soccorsa dai sanitari delle due ambulanze del 118 accorse sul posto insieme all'auto medicalizzata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e trasportata a sirene spiegate all'ospedale Bufalini di, dove però poco dopo il suo cuore ha cessato di battere.