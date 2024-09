Gioele De Cosmo e Mara Fumagalli vincono la Dario Acquaroli 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) L’edizionedi Laha incoronatoDe(Scott Racing Team) e(KTM Alchemist Powered Breta Brakes) come vincitori assoluti nelle categorie maschile e femminile. È stata un’altra edizione ricca di emozioni e spettacolo con quasi 500 biker che si sono schierati alla partenza da Viale Repubblica riempiendo di colori il centro cittadino di Iseo. Ovviamente la giornata organizzata dalla Gimasport si è aperta con un sentito ricordo in memoria dell’amico: presenti amici e familiari dell’ex biker di San Pellegrino Terme e la bicicletta con cui ha vinto il Mondiale XCO. A dare il via con la bandiera a scacchi è stato il sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti. Rispetto ai programmi, c’è stato un cambiamento dell’ultima ora sul percorso a causa dell’allagamento di un sottopassaggio che ha costretto l’organizzazione ad una piccola modifica.