Ferrara | Kvaratskhelia è tornato ma non facciamo paragoni con Maradona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ex difensore partenopeo chiede di evitare iconCiro, ex difensore di Napoli e Juventus, nonché della Nazionale Italiana, ha parlato dagli studi di DAZN al termine della vittoria per 2-0 del Napoli contro il Monza. Tra i temi affrontati,ha voluto mettere un freno aitra Khvichae Diego Armando, rilanciando un appello diretto ai tifosi partenopei. “Non chiamatelo Kvaradona, èKvara”ha commentato così il ritorno al gol di: “Èa vedersi ‘Kvaradona’? Èsicuramente Kvara, così come èil Napoli. Malasciamolo stare Di ‘D10s’ ce n’era uno solo, queste cose non me le potete chiedere” ha detto l’ex difensore, ridendo e chiarendo che, per quanto straordinario sia, il confronto con il mito argentino è fuori luogo.