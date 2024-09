Esclusivo | Ten Hag affronta le partite decisive del Man United come vincitore provato come possibile sostituto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Erik ten Hag stando una serie diimportanti al Manchesterpoiché l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è considerato unper lui nella panchina dell’Old Trafford. Lo hanno riferito fonti a conoscenza della situazione Colto in fuorigioco che il Man Utd vuole vedere presto risultati e prestazioni migliori, anche se Ten Hag è attualmente considerato sicuro nel suo lavoro. I Red Devils affronteranno il Tottenham più tardi oggi e hanno in programma altreimportanti che potrebbero determinare il futuro del Ten Hag, con alcune figure all’interno del club che vorrebbero Allegricandidato a sostituire il tattico olandese.