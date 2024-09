Cartelli choc slogan antisemiti e minacce contro la Segre e gli agenti sionisti al corteo Propal di Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) Quanto successo ieri ae Roma è qualcosa che non si può più accettare ed è ora di dire basta. Circa 300 manifestanti hanno sventolato le bandiere di Hezbollah e hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Hassan Nasrallah, leader del "partito di Dio", ucciso durante un raid israeliano. Ma non solo: oltre ai consueti, sono apparsicon tanto di fotografie «degli». Quello che si è visto alla Festa Nazionale della Riscossa Popolare, che si è tenuta sabato 28 settembre nel quartiere di Gratosoglio, a, è qualcosa che supera ogni immaginazione. Oltre ai rappresentanti del “Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo” (Carc), sul palco è intervenuto anche Gabriele Rubini, ex chef televisivo meglio conosciuto come Chef Rubio.