‘Canta con Kant’ successo a Salerno per la II edizione dl festival di musica e filosofia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, intelligenza artificiale, ma anche la magia del teatro e della poesia. Per tre giorni, dal 26 al 28 settembre,è stata il cuore pulsante della cultura giovanile con Canta con Kant. Dialoghi Suoni Visioni,che ha coinvolto 8000 partecipanti, per lo più giovani, tra concerti, talk e dibattiti filosofici, interazioni con il pubblico che hanno favorito la diffusione – anche attraverso il dibattito e il confronto – di una serie di “concetti nobili” in chiave pop.