‘Ballando con le Stelle’ prima puntata | chi ha vinto e le frecciatine di Selvaggia Lucarelli

(Di domenica 29 settembre 2024) Chi haladicon le? Il talent show condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Raiuno dalle 20.35. A vincere laè la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ecco cosa è successo durante ladicon leandata in onda sabato 28 settembre. Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina: 24 punti. Con Mariotto che dà addirittura 2. Poi tocca a Federica Nargi, che balla con Luca Favilla. Sono loro lavera coppia in gara di questa edizione. Ricevono complimenti da tutti e alla fine il punteggio per loro è 33 punti. Inspiegabile il 5 di Guillermo Mariotto. Terzi ad esibirsi sono i Cugini di campagna con Rebecca Gabrielli. Molto colorati, ma balla soltanto uno dei due quattro Cugini di Campagna. Il punteggio della giuria per loro è di 21 punti. Spiccano i 3 die Carolyn Smith.