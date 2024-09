Attività commerciali in crisi e immobili svalutati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Anche il comitato di quartiere è in prima linea per cercare di risolvere la spinosa questione dell’ecomostro di via Calatafimi. L’attuale presidente, Roberto Vesperini, ha avviato una serie di dialoghi costanti con il comune, con l’intento di collaborare in ogni modo possibile per affrontare e risolvere la situazione. "È stato uno dei primi impegni che abbiamo preso quando ci siamo insediati", spiega Vesperini. "È una situazione davvero spiacevole. Noi viviamo tutti in questa zona e sappiamo benissimo tutti i problemi creati dalla presenza di questa struttura, sia a livello estetico che a livello di sicurezza". La struttura, che si erge con il suo profilo grigio e decadente, non solo rovina l’aspetto del quartiere, ma rappresenta anche un problema concreto per la sicurezza della zona, con l’aumento del rischio di episodi di vandalismo e occupazioni abusive.