Alla Fondazione Serughetti-La Porta incontri fra diritto storia e società

(Di domenica 29 settembre 2024) Bergamo. Prosegue in autunno il percorso di riflessione “Quandosi incontrano”, nell’ambito del ciclo di“Ius pro-memoria”, organizzato dLae dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, nell’ambito delle attività di Public Engagement. “Ius pro-memoria” nasce con l’intento di attivare la memoria pubblica attraverso il, mettendolo in dialogo con la, la filosofia e la sociologia. La collaborazione tra laLae l’Università di Bergamo propone un approccio innovativo per esplorare temi centrali per lae la memoria dellaitaliana, partendo da fatti giuridici – leggi, sentenze, processi – che hanno contribuitocostruzione della nostra identità civile.