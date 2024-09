Adelaide la modella ‘petite’ | alta 1 metro e 62 ma sfila sulle passerelle di Tokyo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Pesaro, 29 settembre 2024 – Misure 76, 58, 85. Altezza 1,62. Professione. In Giappone si può. E con grandi soddisfazioni. Parola diMati, classe 2004, nata a Fano ma residente a Pesaro praticamente da sempre.è una“petite”, piccola, ma non per questo meno motivata a farsi strada nel fashion system, e magari a scardinare certi stereotipi. Infatti da qualche mese si è trasferita a, dove lavora nel campo della moda come “petite model”. Una moda pensata per donne ’normali’, sotto ile 65, che è appunto l’altezza media delle donne nel mondo. “Sono l’ultima di 4 fratelli – racconta– e sono sempre stata la principessa di casa. I miei genitori mi hanno insegnato ad essere libera, ed è quello che faccio.