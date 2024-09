Vi racconto la mia altalena di emozioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Riccardo Cervi è cresciuto insieme alla Pallacanestro Reggiana, accompagnandola dal ritorno in Serie A agli anni della grandezza, sino ad esserne pure il capitano. Anni intensi, che ricorda, dalla Puglia dove oggi vive da imprenditore nell’ambito del turismo, ancora con affetto misto a un po’ di nostalgia. Cosa significa la Pallacanestro Reggiana per lei? "Più o meno tutta la mia vita di cestista. Il posto dove ho vissuto miriadi di situazioni e un’die prestazioni decisamente incredibile". Nella sua prima anna la squadra rischia la retrocessione in B "All’epoca ero davvero molto giovane, giocavo poco e non avevo un ruolo determinante, quindi l’ho vissuta con maggiore tranquillità rispetto ai compagni, sapendo che, comunque fosse andata, avevo tutta la carriera davanti". La stagione successiva, 2011/2012, Reggio torna in Serie A.