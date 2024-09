Un Ufo individuato e abbattuto? La foto che fa discutere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) Un Ufo intercettato e. Per l’ennesima volta sarebbe stato avvistato un velivolo sconosciuto, proveniente da chissà dove nell’universo. Di più, sarebbe stato colpito e fatto precipitare. Sarebbe accaduto l’11 febbraio dello scorso anno nello spazio aereo canadese dopo l’Alalska. L’oggetto, che si presume non abbia risposto alla richiesta di identificazione, sarebbe stato, con un missile Aim 9X sparato da un F-22 Raptor. Ma, e qui si infittisce il mistero, i rottami non sono mai stati ritrovati. O, forse, anche per questo aspetto sarebbe meglio utilizzare il condizionale.