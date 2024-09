Tra degustazioni borghi medioevali e visite nelle cantine Alla scoperta del Chiaretto di Bardolino

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 28 settembre 2024) Ammirare in autunno il tramonto sull’acqua dal lungolago Regina Adelaide, a Garda, sulla sponda orientale del Lago di Garda, è un’esperienza poeticamente struggente. Senza la folla estiva il lago rifulge in tutta la sua tenue bellezza fatta di azzurri, di pennellate verticali verde scuro sulle rive punteggiate da cipressi.tavolozza di colori lacustri si aggiunge l’argento tremulo degli ulivi. Poi, di colpo, cambia tutto. E una giornata di vento regala altre emozioni:Georgiche (37-29 a.C.) Virgilio descrive il Lago di Garda con parole che evocano la sua grandezza e la sua forza, paragonandolo al mare per i suoi flutti e per il suo impeto: «Fluctibus et fremitu adsurgens, Benace, marino» (O Benaco, che gonfi le tue onde e fremi come il mare).