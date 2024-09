Roma-Venezia | Juric a caccia alla seconda vittoria Formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Dopo aver assaggiato il primo successo, all'Olimpico due squadre adel secondo successo stagionale sono pronte a darsi battaglia.hanno obiettivi chiaramente differenti e prospettive per il proseguo di stagione ribaltate, ma sono accomunate dal bisogno di vincere quanto prima. Entrambe sono reduci da un successo nella giornata precedente, il primo delle rispettive stagioni e vogliono subito bissare il risultato per dare continuità e respiro a delle classifiche quantomai ancora complicate. L'appuntamento è fissato allo stadio Olimpico alle ore 15 per il calcio d'inizio della partita. Se le due squadre sono accomunate dal rispettivo ultimo risultato in campionato, la settimana vissuta dalle dueè per la verità molto diversa.