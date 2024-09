Riparte la battaglia Tutti in bicicletta per salvare il bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Prosegue la mobilitazione perilin via Curtatone dal progetto, approvato dall’amministrazione comunale di Gallarate, per la costruzione di un nuovo polo scolastico e la conseguente chiusura di due scuole di quartiere. I volontari in presidio all’esterno sono presenti giorno e notte, all’interno ci sono i giovani del Collettivo Tanuki e fino a questo momento sono riusciti ad evitare il taglio degli alberi. Oggi è in programma una nuova iniziativa: l’appuntamento è per le 16 in piazza Libertà a Gallarate, un sit in informativo, poi al termineinalper un momento conviviale.