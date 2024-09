Permessi 104 e sanzioni la Cassazione chiarisce su spese personali e shopping

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024) Entro quali margini il dipendente può assentarsi dal lavoro, usufruendo deilegge 104? E quali attività sono consentite senza rischiare di violare norme di legge e scavalcare i limiti correlati all’utilizzo di questa agevolazione per caregiver? Si tratta di questioni ricorrenti, su cui la giurisprudenza più volte è intervenuta con illuminanti pronunce, utili a chiarire ulteriormente il quadro normativo e i diritti e i doveri dei lavoratori. La recente ordinanza dellan. 24130 fa luce sull’effettiva possibilità del dipendente di non andare al lavoro per accudire il familiare disabile, evitando rischi di abuso del diritto e una violazione delle finalità assistenziali di cui alla legge 104. Vediamo insieme i contenuti chiave del provvedimento per capire meglio come usare iin oggetto.