Nosferatu in attesa del secondo trailer è stato rilasciato un nuovo tenebroso teaser

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) Il prossimocompleto del remake didi Robert Eggers sarà pubblicato online questo lunedì, ma nel frattempo, abbiamo uninquietanteche annuncia l'imminente arrivo del Conte Orlok. Il remake di, diretto da Robert Eggers, continua a far parlare di sé con il rilascio di un, oscuroche preannuncia l'imminente arrivo delcompleto previsto per lunedì. Il breve video, caricato sugli account social ufficiali del film, offre una panoramica su un'enigmatica struttura in pietra, adornata da un inquietante simbolo esagramma, suggerendo che potrebbe essere il luogo dove il conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård, si riposa durante le ore diurne. Ildi: cosa preannuncia? Bill Skarsgård sembra essersi trasformato completamente per questo ruolo, ben oltre quanto visto nella sua celebre interpretazione