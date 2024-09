Nessuno conosce più ‘gli essenziali’ | così passiamo dal Green Deal alla transizione militare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Nel precedente contributo a questo blog trattavo delle basi su cui è fondato l’insegnamento nel nostro paese. Salvo rare eccezioni, si proponevano regole generali, astratte, non basate su esperienze quotidiane: il metodo deduttivo. Ho argomentato che sia il metodo induttivo (prima l’esperienza e poi l’astrazione) ad essere più consononostra natura, riferendomi all’apprendimento della lingua madre: prima si parla, poi si imparano le regole. Molti commentatori mi hanno contestato, spiegandomi l’utilità delle regole, come se avessi scritto che è inutilerle. Vista la dominanza delle astrazioni, l’osservazione della natura è assente dai percorsi scolastici e, per compensare la mancanza, si è molto sviluppata la divulgazione naturalistica: pare che il tema sia gradito al pubblico.