Moto3 GP Indonesia 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza Ortolà davanti a tutti

(Di sabato 28 settembre 2024) Idellee ladidel GP d’di. Pole position con tanto di record della pista per lo spagnolo Ivan, capace di fermare il cronometro in 1:37.332. In prima fila con lui Veijer e Furusato, mentre scatteranno dalla seconda fila Fernandez, Alonso e Lunetta (miglior italiano). Partirà undicesimo Stefano Nepa, mentre si sono dovuti accontentare della settima fila Farioli e Rossi., GpdiPRIMA FILA 1 Ortolá 1:37.332 2 Veijer +0.257 3 Furusato +0.369 SECONDA FILA 4 Fernández 5 Alonso 6 Lunetta TERZA FILA 7 Suzuki 8 Kelso 9 Piqueras QUARTA FILA 10 Rueda 11 Nepa 12 Ogden QUINTA FILA 13 Muñoz 14 Holgado 15 Almansa SESTA FILA 16 Farioli 17 Yamanaka 18 Rossi, GPdiSportFace.