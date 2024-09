Mia Ceran al debutto a TvTalk | Cosa mi ha detto Massimo Bernardini

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 28 settembre 2024) Miaoggi debutterà alla guida della nuova edizione di, la 24esima, dopo l’addio volontario di. “mi ha dato una serie di impressioni e consigli su diversi argomenti. All’ennesima mia domanda mi ha: “Adesso vai tu”. Questo è il consiglio più importante che mi ha dato“, ha dichiarato la conduttrice a TvBlog. “Ho subito accettato di condurreperché è un programma che amo. Per me è un orgoglio essere stata individuata dall’azienda in dialogo con: so infatti che lui ha tracciato un identikit e l’azienda lo ha seguito,che non era affatto scontata, come lui stesso ha. Un cambio alla conduzione rappresenta sempre un grande cambiamento per un programma. Anche se in questo caso il passaggio di testimone è stato molto romantico e io mi sono sentita molto abbracciata da”.