Le condoglianze di Beatrice Luzzi alla suocera ancora viva scatenano i social E anche Taffo…

(Di sabato 28 settembre 2024) Un momento di televisione che ha fatto discutere più delle dinamiche di gioco: nelle battute finali dell’ultima puntata del Grande Fratello, l’opinionistaha deciso di mandare un messaggio, decisamente fuori copione,sua ex, presumibilmente gravemente malata. In diretta tv,ha pronunciato parole che sembrano delleanticipate: “Voglio salutare la mia exche ci sta lasciando tutti, in queste ore se ne andrà e non potendo essere lì per l’ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura”. Un saluto che, a quanto pare, non ha avuto bisogno di troppi convenevoli o, diciamolo, di un tempismo migliore. Dalle parole si evince che la destinataria, la mamma dell’ex marito Alessandro Cisilin, sarebbe in gravi condizioni.