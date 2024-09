Inter batte l’Udinese 3-2 in un match ricco di colpi di scena

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Udine – L’esce vincitrice dal Bluenergy Stadium, superando un’Udinese combattiva con il punteggio finale di 3-2. La partita, valida per la giornata di Serie A, si è rivelata piena di emozioni, con i nerazzurri che hanno dovuto difendere con fatica il vantaggio conquistato contro una squadra friulana mai doma. Primo tempo: botta e risposta L’parte fortissimo e dopo soli 43 secondi passa in vantaggio con Davide Frattesi, bravo a sfruttare un assist verticale di Darmian e are il portiere Okoye con un tiro sporco. Il dominio iniziale dei nerazzurri sembra essere totale, con diverse occasioni per raddoppiare, tra cui un’occasione clamorosa per Lautaro Martinez al 9’, che sbaglia di testa da posizione favorevole. Al 35’, però, arriva il pareggio del