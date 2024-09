Insulti e botte alla moglie incinta | arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Monza – Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza hannoun, operaio e residente in quel comune, per maltrattamenti nei confronti della. L’arresto è avvenuto a seguito della richiesta di aiuto della vittima, che durante l'ultima aggressione è riuscita a contattare il numero di emergenza 112. I militari sono giunti presso l’abitazione, sorprendendo ilmentre si stava allontanando. All'interno dell'appartamento hanno trovato la donna con evidenti segni di ecchimosi al volto e al collo. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vimercate, dove è stata dimessa con una prognosi di alcuni giorni.