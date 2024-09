Il tramonto del giornalismo? La Repubblica e La Stampa addestrano l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) Che ilsia in crisi non è una novità. La professione è a rischio da tempo, già da quando l’avvento del web ha scatenato il proliferare di un’informazione fuori controllo che ha reso ancora più precari i posti di lavoro e esposto l’opinione pubblica a deduzioni errate o viziate. Adesso,potrebbe darle il colpo di grazia. I pezzi pubblicati dai quotidiani Lae Laoltre a tutti gli altri posseduti dal Gruppo Gedi, saranno utilizzati per addestraredi ChatGPT e anche per il prototipo del motore di ricerca SearchGPT. E’ quel che prevede l’accordo con OpenAI. Lo scorso luglio era stato siglato un accordo con RCS per un assistente virtuale dedicato all’app Economia del Corriere della Sera che, per ora, non ha avuto altri sviluppi. L’accordo fra Gedi e OpenAI, però, fa scattare l’allarme.