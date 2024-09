Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildal 30al 4E’ passata una settimana da quando la nuova stagione del ilè iniziato con la nuova collezione di Botteri. La serie oltre ad andare in onda su rai 1 sarà disponibile con gli episodi su RaiPlay. Ildal 30al 4Lunedì 30Tancredi conferma a Marta che consegnerà i disegni del padre di Matilde solo a Vittorio, ma lei teme che il cugino possa agire in modo avventato. Umberto propone un’idea per conquistare la simpatia di Odile, mentre Adelaide osserva compiaciuta. Nel frattempo, Marcello cerca di costruire un rapporto di fiducia con la ragazza per fare piacere alla Contessa. Salvo organizza una cena elegante al Circolo con Elvira e i suoi genitori, sperando di impressionarli.