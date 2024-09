Formazioni ufficiali Arsenal-Leicester Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledi, partita valida per la sesta giornata della. I Gunners vogliono ripartire dopo il pareggio contro il Manchester City e vanno a caccia dei tre punti per restare in scia delle squadre che la precedono in classifica. Impegno proibitivo invece per gli ospiti, chiamati ad un’impresa per non lasciare l’Emirates a mani vuote. Ecco le scelte dei due allenatori.: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Rice, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard: Hermansen, Justin, Okoli, Faes, Kristiansen, Winks, Skipp, Ndidi, Buonanotte, Mavididi, VardySportFace.