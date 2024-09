Edicola della Legalità grande partecipazione per l' appuntamento di giovedì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Pisa, 28 settembre 2024 -26 settembre, alle 17.30, si è svolto un nuovoall’interno del calendario di incontri culturali organizzati dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv, con la collaborazione di tante e diverse realtà cittadine, all’, in Piazza MartiriLibertà. Stefano Bruni, professore di Etruscologia all’Università degli Studi di Ferrara, per molti anni funzionario archeologo per il territorio di Pisa all’allora Soprintendenza ArcheologicaToscana e autore di numerose scoperte archeologiche e pubblicazioni che hanno contribuito a riscrivere la storia più anticanostra città, ha tenuto una avvincente conversazione dal titolo “Il mito dell’archeologo: non solo Indiana Jones”.