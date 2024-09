Compleanno in Lacrime per Francesco Totti | Cosa è Successo!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 28 settembre 2024)ha festeggiato il suo, ma quall’ha fatto stare male. Il video è diventato virale. Eccoè accaduto!ha celebrato i suoi 48 anni circondato dalle persone più care, ma il suosi è trasformato in un momento davvero toccante. La giornata è iniziata con una dolce sorpresa organizzata dalla sua compagna, Noemi Bocchi. Piuttosto che consegnare il regalo direttamente, Noemi ha deciso di creare una caccia al tesoro in casa., seguendo una serie di indizi, ha esplorato diverse stanze prima di trovare un grande pacco regalo in giardino, accompagnato da palloncini rossi a forma di cuore. Il tutto è stato documentato da Noemi su Instagram, con la canzone di Tiziano Ferro “Il regalo più grande” come colonna sonora del momento romantico. Il video si è concluso con un tenero bacio tra i due e le parole di Noemi: “Ti amo”.