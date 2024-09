Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 25 risultati e marcatori della 2^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo due giornate, a punteggio pieno troviamo solo Real Cameranese e Borgo Minonna nel girone B, pari tra Montemarciano e Castelfrettese. In, vola il Rosora Angeli, poker del Le Torri Castelplanio contro l’Aesse Senigallia, Monsano ko in casa contro l’Olimpia Ostra Vetere, la Cingolana SF perde 5-1 in casa del Matelica, la Treiese rimonta il Villa Strada IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 28 settembre– In archivio anche ladi. Nel girone B di, a guidare la classifica ci sono Real Cameranese e Borgo Minonna: i rossoneri hanno battuto 2-0 la Sampaolese, i rossoblù 1-2 il Pietralacroce. Si riscatta la Filottranese, vincente contro l’Olimpia Marzocca all’inglese, mentre finisce in parità Montemarciano-Castelfrettese (1-1).