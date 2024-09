Avete capito perché hanno vinto 100 000 euro | Affari Tuoi il folle sospetto su Alice dalla Toscana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Mai scelta fu più felice. Adsbanca alla Regione fortunata. La concorrente della, nella puntata andata in onda venerdì 27 settembre, ha centrato il maxi premio al primo colpo scegliendo la Puglia. Una vittoria incredibile che segue quella di Ornella, la concorrente palermitana che si è portata a casa ben 300.000facendo registrare già il record stagionale per la gestione Stefano De Martino. E proprio il conduttore, dopo un'altra pesantissima vincita, scherzando in studio proprio con Ornella aveva detto: "Ragazzi, io vi salutonon so se domani ci sarò". Il riferimento è alle grosse vincite che sono arrivate proprio da quando De Martino è alla guida del programma. Vincite che si sono confermate nelle ultime due puntate.