Alice nel Paese delle Meraviglie | arriva la versione horror nel Poohniverse

(Di sabato 28 settembre 2024) Il regista di Winnie Pooh: Blood and Honey ha rivelato che dirigerà unaanche dinelche si unirà all'universo da lui creato Il produttore di Winnie the Pooh: Blood and Honey, Scott Chambers (alias Scott Jeffrey) ha confermato chenelsarà la base di uno dei prossimi film dell'Universoche distorce le favole. Dopo l'ampia attenzione suscitata da Winnie the Pooh: Blood and Honey del 2022 diretto da Rhys Frake-Waterfield, sono stati rapidamente annunciati un sequel diretto e una serie di film spinoff ambientati in un universo cinematografico condiviso. Oltre a sostituire Nikolai Leon nel ruolo di Christopher Robin in Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, ha anche scritto e diretto il prossimo spinoff Peter Pan's