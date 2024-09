A Paestum torna il festival internazionale delle mongolfiere La XIV edizione da oggi al 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024), in provincia di Salerno, daal 6il XIV, organizzato a cura di “Vivere”. L’occasione è unica per visitare il villaggio che ospiterà tante attività, prima fra tutte il volo, anche vincolato, in mongolfiera per godere di una vista straordinaria dei templi dal cielo dicolorato di tanti balloons. Anche quest’anno ilè ospitato dal Parcoin via Magna Grecia, adiacente l’area archeologica di, che prenderà vita con artisti di strada, concerti di musica popolare, sbandieratori, stand di artigianato, cori, giochi per bambini, aquiloni, ristoro, bar, pizzeria, finger food, barbecue. Il biglietto per i voli è acquistabile solo in loco. I posti sono limitati. L’orario dei voli sia liberi sia vincolati può subire variazioni in dipendenza dalle condizioni meteo.