Votare per non cambiare | Ishiba Shigeru sarà il nuovo premier del Giappone nel segno della continuità

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Nana korobi, ya oki” narra un vecchio dettose, intendendo: “Se cadi sette volte, rialzati otto”. Il politico veteranoera caduto solo quattro volte, ma si è sempre rialzato, e oggi al quinto tentativo ha ottenuto la posizione di presidente del Partito Liberal Democratico, compresa a breve quella diprimo ministro del. Ex segretario generale di partito e dopo tre giri di votazioni,ha battuto per 215 voti su 194 la ministra per la Sicurezza Economica, Takaichi Sanae, al suo secondo tentativo per la presidenza LDP, confermando che i conservatori continuano, alla fine, a puntare e preferire che sia un uomo a rappresentare il Paese, nonostante Sanae sia fermamente ancorata a posizioni più conservatrici rispetto alpresidente.