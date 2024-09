Uragano Helene il bilancio | 3 morti 600mila case sfollate Biden | Fate attenzione le autorità | Chi non evacua si scriva il nome sulla gamba

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Alle 23:10 ora locale (5:10 ora italiana) il violentosi è abbattuto sulle coste della Florida. Ildie sfollati continua a salire:gli sfollati edti, 3. “L’occhio diha toccato terra comedi categoria 4 nella regione del Big Bend della Florida alle 23:10 locali (le 5:10 in Italia), appena a est della foce del fiume Aucilla”, si legge in un comunicato., la preoccupazione delleLa situazione sembra essere drammatica, ma soprattutto pronta a peggiorare. Oltre alle inondazioni, dovute alle forti piogge, i venti hanno causato black out in oltre 600.000e aziende nello stato della Florida. I governatori di Florida, Georgia, Alabama, Carolina e Virginia hanno dichiarato lo stato d’emergenza.