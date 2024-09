Torna il vento leggero a Barcellona? Le condizioni di Luna Rossa le previsioni meteo e l’attesa di Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilsarà un fattore determinante durante la finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo ilviolentissimo a 19-21 nodi che ha animato la prima giornata di regate, chiusa in perfetta parità traBritannia (1-1), si preannuncia una brezza più leggera per sabato 28 settembre, quando il programma prevede gara-3 e gara-4 della serie al meglio delle tredici regate (alza al cielo il trofeo chi ne vince sette). Secondo ledella vigilia, infatti, adovrebbero materializzarsi folate tra 6 e 11 nodi sotto un cielo limpido e un sole che scalderà gli atleti a 20 °C. Ricordiamo che sono necessari almeno 6,5 nodi per fare partire le gare, perché al di sotto di quella velocità le barche non riuscirebbero ad alzarsi sui foil.