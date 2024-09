Tatuaggio a tre punti – potenziale significato e valore

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gli esseri umani sono, in linea di massima, creature estremamente creative, sempre pronte a esprimersi con manifestazioni esteriori che riflettono i loro pensieri e sentimenti interiori. Alcune persone si rivolgono alle parole per rendere più reale il succo creativo che hanno dentro, altre costruiscono cose, altre ancora utilizzano l’arte. Non è tanto importante il metodo, quanto l’atto di produrre qualcosa che gli altri possano recepire. Insomma, non è una novità. Come specie, creiamo e costruiamo da quasi tutto il tempo in cui esistiamo. Guardatevi intorno e troverete l’estro creativo in quasi tutto ciò che l’uomo ha toccato, che si tratti di architettura, cibo, abbigliamento o anche del semplice design delle città. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che molti di noi scelgano di trattare la propria pelle come una tela.