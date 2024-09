SOCIAL – Milan Alvaro Morata si rifà il look e Theo scherza su Instagram Il post

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024), il nuovo taglio di capelli disorprende tutti, ancheche lo ”prende in giro” suDopo la vittoria nel derby contro l’Inter, l’attaccante spagnolo del, decide di cambiare radicalmente stile. Taglio di capelli a zero, simbolo di cambiamento e di rinascita. Non manca lo stupore di tifosi e compagni di squadra. Soprattutto quello diHernandez, chesul nuovo stile del compagno ed amico. Con una storia sul suo profilo, il terzino francese ironizza sulinedito dell’ex Atletico Madrid. Un saluto al passato per, che viene prontamente ”stuzzicato” dai suoi compagni, a cui non manca il senso dell’umorismo.cambia stile e punta il Leccesiilsu