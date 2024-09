Nuova Virtus si riparte | Niente voli pindarici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Evidentemente la dea bendata ha pensato che laCesena, al lavoro per preparare il prossimo campionato di basket femminile di serie B, non avesse bisogno di particolari attenzioni, preferendo così concentrarsi su altro. In effetti la squadra di coach Luca Chiadini che sta salendo di colpi in vista della prima palla a due ufficiale del torneo, in programma sabato 5 ottobre alle 20.45 contro Forlì nel ‘tempio’ del Villa Romiti, in queste settimane è costretta a fare i conti con una lunga serie di imprevisti che hanno minato la continuità degli allenamenti. "Nel momento peggiore – conferma Chiadini – siamo stati anche senza sette atlete. Ora, che andiamo meglio, siamo comunque con quattro giocatrici ferme ai box, tutte a causa di infortuni traumatici, in particolare alle caviglie.