MotoGP GP Indonesia 2024 Bagnaia | Giornata complicata Bastianini | Mi sono divertito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Peccoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del venerdì in pista a Mandalika, dove va in scena il GP d’di: “E’ stata unaa causa di vari fattori. In mattinata abbiamo tentato di riutilizzare le mappe dell’anno scorso ma non andavano più bene per via della differenza di grip rispetto al passato. Nonostante mille cambiamenti, nel pomeriggio non riuscivamo a performare. Una volta messo la soft al posteriore, per fortuna, tutto è tornato alla normalità“. Il ducatista ha poi aggiunto: “Ho tolto due secondi dal primo all’ultimo run, ma c‘è ancora parecchio margine per capire il potenziale della moto“. E’ andata meglio a Enea, che nella sessione di pre-qualifiche ha firmato il record della pista: “Mitanto,felice. Questa pista mi piace molto e solitamente vado bene.