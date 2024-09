McTominay che sceglie il Napoli venendo dalla Premier | ha inorgoglito i tifosi che lo hanno accolto come una star

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha conquistato già il cuore deinapoletani non solo per le prestazioni che ha offerto nei pochi minuti giocati, ma anche perché si parla di un giocatore che è cresciuto in un ambientelo United e ha scelto di venire a. Per luiè la meta. Il Times racconta del suo arrivo e della sua accoglienza: “Il 29 agosto l’aereo era atterrato da pochi minuti quando è apparso chiaro che c’era qualcosa di diverso nell’ultimo acquisto in città. Il numero diche affollavano l’aeroporto di Capodichino era quello che di solito preannuncia l’arrivo di una: qualche centinaio di persone, che urlavano e cantavano, con i telefoni in mano nel caso in cui il loro obiettivo fosse apparso all’improvviso.