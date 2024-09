Mattarellaqualunque persona sia al centro dell' azione sanitaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per le cure oncologiche agli immigrati "è fuor di dubbio che ovunque nel mondo si registri frequentemente una condizione di disparità nella prevenzione, nella tempestività degli interventi terapeutici, nell'adeguato accesso alle cure. La scelta di sviluppare una riflessione volta a valutare con rigore scientifico l'incidenzae malattie oncologiche sulle persone immigrate e a rendere migliore la loro possibilità di accesso alle cure esprime una preziosa, e in realtà naturale, volontà di porre la, qualunque, ala riflessione e". Lo ha affermato il presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio inviato all'Associitaliana di oncologia medica (Aiom) in occasionee Giornate'etica promosse dalla società scientifica e FondAiom e dedicate quest'anno al tema 'Oncologia e immigr'.