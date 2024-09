Maltempo in Valle d’Aosta | esondazioni e frane in Val Veny e alta Valgrisenche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) AOSTA, 27 settembre 2024 – Si è conclusa la fase critica delche ha colpito la parte nord-occidentale della, con l’allerta idrogeologica scesa da arancione a gialla. Le aree maggiormente interessate sono state quelle della dorsale tra lae Cervinia, passando per la zona del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. Il Corpo forestale dellaha segnalato una frana in località Usselières (), sovralluvionamenti in Val, in particolare nelle località Freney e Praz della Brenva, oltre a fenomeni di ruscellamento e trasporto solido in vari corsi d’acqua secondari. Il Comune di Courmayeur aveva disposto, nella giornata di ieri, la chiusura precauzionale degli accessi alla Vale alla Val Ferret. La situazione lungo il fiume Dora Baltea appare sotto controllo.